В Киеве избили и ограбили начальника подразделения полиции — СМИ

Неизвестные избили и ограбили полицейского. Что именно из личных вещей забрали преступники пока неизвестно.
Пострадавший с травмами был доставлен в центральный госпиталь МВД, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник.
По его информации, речь идет о руководителе одного из территориальных подразделений Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" (ЦОП).
Отмечается, что неизвестные избили и ограбили его. Что именно из личных вещей забрали преступники пока неизвестно.
Напомним, в Киеве за разгром лотерейных киосков задержали 15 подростков.