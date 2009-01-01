В Киеве избили и ограбили начальника подразделения полиции — СМИ

Неизвестные избили и ограбили полицейского. Что именно из личных вещей забрали преступники пока неизвестно.

В Киеве избили и ограбили руководителя одного из территориальных подразделений полиции.

Пострадавший с травмами был доставлен в центральный госпиталь МВД, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник.

По его информации, речь идет о руководителе одного из территориальных подразделений Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" (ЦОП).

Отмечается, что неизвестные избили и ограбили его. Что именно из личных вещей забрали преступники пока неизвестно.

Напомним, в Киеве за разгром лотерейных киосков задержали 15 подростков.