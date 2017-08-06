В Киеве Mercedes сбил двух пешеходов, опубликованы фото с места аварии

По словам водителя, перед ним ехала машина, и пешеходы внезапно выскочили под колеса его авто.

espreso.tv В Киеве на Столичном шоссе автомобиль Mercedes сбил двух пешеходов.

По словам свидетелей, пешеходы — мужчина (1987 г.р.) и женщина (1971 г.р.) переходили дорогу слева — направо по движению автомобиля и по неизвестным причинам попали под колеса авто, сообщает Эспрессо.

По словам водителя, перед ним ехала машина, и пешеходы внезапно выскочили под колеса его авто.

От удара все покупки, что несли в кульках пешеходы разлетелись по асфальту в радиусе десятка метров.

В результате ДТП, мужчина и женщина были госпитализированы в тяжелом состоянии, с открытыми переломами конечностей, и с потерей крови.

На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

Напомним, 6 августа в Киеве на Осокорках водитель Chevrolet Lacetti на большой скорости, вылетел с дороги и сбил двух девочек.

Фото: espreso.tv