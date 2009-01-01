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В Киеве на полному ходу загорелся трамвай, фото с места происшествия

Сегодня, 14:47

Инцидент случился в Днепровском районе столицы напротив ТРЦ.

Киев,трамвай,загорелся
Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua
В пятницу днем, 1 сентября, в Днепровском районе Киева на полному ходу загорелся трамвай, пассажиров в экстренном порядке эвакуировали.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что инцидент случился в 12:24 напротив торгово-развлекательного центра "Проспект".

"Причины происшествия и информация о пострадавших уточняются", — отмечается в сообщении.

Киев,трамвай,загорелся
Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее стало известно, что на окраине Киева столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, погиб байкер- сотрудник Управления государственной охраны. Узнать больше о ДТП можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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Киев, трамвай, загорелся
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