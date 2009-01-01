В Киеве на полному ходу загорелся трамвай, фото с места происшествия

Инцидент случился в Днепровском районе столицы напротив ТРЦ.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Издание уточнило, что инцидент случился в 12:24 напротив торгово-развлекательного центра "Проспект".
"Причины происшествия и информация о пострадавших уточняются", — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что на окраине Киева столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, погиб байкер- сотрудник Управления государственной охраны. Узнать больше о ДТП можно здесь.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua