В Киеве на полному ходу загорелся трамвай, фото с места происшествия

Инцидент случился в Днепровском районе столицы напротив ТРЦ.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В пятницу днем, 1 сентября, в Днепровском районе Киева на полному ходу, пассажиров в экстренном порядке эвакуировали.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что инцидент случился в 12:24 напротив торгово-развлекательного центра "Проспект".

"Причины происшествия и информация о пострадавших уточняются", — отмечается в сообщении.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее стало известно, что на окраине Киева столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, погиб байкер- сотрудник Управления государственной охраны. Узнать больше о ДТП можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua