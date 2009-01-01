В Киеве накрыли группировку хакеров, укравших миллионы гривен клиентов банков

Предварительно, злоумышленники похитили деньги из более чем тысячи карточек.

Возможно, злоумышленники нажили миллионы гривен ssu.gov.ua

В Киеве правоохранители разоблачили хакерскую группировку , участники которой похищали деньги клиентов, в частности, государственных банков, говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По предварительным данным, злоумышленники успели украсть свыше 10 млн гривен из более чем полторы тысячи банковских карточек.

Правоохранители установили, что группа осуществляет несанкционированное вмешательство в информационные банковские сети для получения доступа к информации, дублирования реквизитов платежных карточек для похищения денег.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники группировки с использованием специальных технических средств негласного получения информации "считывали" карточки клиентов банковских учреждений, похищая реквизиты для доступа", — отмечается в сообщении.

Хакеры также через вредоносное программное обеспечение заражали информационные сети банков для нарушения штатного состояния функционирования систем и получения несанкционированного доступа к данным.

Во время обысков у участников группировки обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением и перепиской, специальное оборудование для считывания и записи поддельных пластиковых карт, мобильные телефоны, банковские карты, подтверждающие проведение нелегальных сделок.

Изъяты 1 млн 200 тысяч гривен, пистолеты Макарова, ТТ, автомат Калашникова с глушителями и много патронов к ним. Четырем злоумышленникам уже объявлено о подозрениях в совершении преступлений, суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что в Волынской области женщина, находясь на должности контролера-кассира филиала одного из госбанков, с помощью внесения изменений в автоматизированную систему, опустошала счета клиентов финучреждения.