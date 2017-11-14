Хакеры обчистили украинский банк почти на миллион долларов

Группа хакеров в апреле 2016 года похитила из украинского банка ОАО "Банк Кредит Днепр" почти 1 миллион долларов.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева от 23 октября 2017 года, которое доступно в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНИАН.

"В апреле 2016 года "хакерская" преступная группировка, в состав организаторов которой входят граждане Российской Федерации и Украины, посредством распространения вредоносного программного обеспечения в информатизированной системе банка ПАО "Банк Кредит Днепр" создала несанкционированный платежный документ на перевод суммы 950 831,85 долларов США на счет OSA11443633305029 компании FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD, открытый в банке SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI", — говорится в документе.

Подчеркивается, что после этого указанные средства были незаконно перечислены на счет этой компании. В то же время, по версии следствия, члены группировки, при пособничестве граждан Украины, Российской Федерации, Республик Армении и Азербайджана сняли эти деньги через банкоматы на территории Китая без имеющихся платежных документов, чем причинили ущерб банку на сумму почти 1 млн. долларов США.

Согласно тексту постановления, по данному факту Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины с 16 июня 2017 года расследует уголовное производство по заявлению ОАО "Банк Кредит Днепр". Квалификация уголовного производства — ч.ч. 3, 4 ст. 190 ( "Мошенничество"), ч. 5 ст. 185 ("Кража"), ч. 2 ст. 361-1 ("Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт"), ч. 2 ст. 200 ("Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления") и ч. 2 ст. 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи") УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве хакеры украли из банкомата 3,5 миллиона.