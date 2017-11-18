На Волыни кассирша госбанка опустошила счета клиентов

В Волынской области женщина, находясь на должности контролера-кассира филиала одного из государственных банков, с помощью внесения изменений в автоматизированную систему, опустошала счета клиентов финучреждения.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что злоумышленнице объявили о подозрении в совершении десяти таких преступлений, сумма нанесенного ею ущерба людям составляет 126 тыс. гривен.

"… подозреваемая (48-летня жительница Волыни — Ред.), занимая должность контролера-кассира в одном из филиалов государственного банка и имея право доступа к информации, несанкционированно меняла ее. В дальнейшем она вносила недостоверные сведения в систему и создавала официальные электронные документы", — отметили в Нацполиции.

На их основании она вносила неправдивые сведения по счетам и меняла сумму остатка банковских вкладов. Было начато производство по ч. 3 ст. 362 (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Напомним, в сентябре в Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, которые под предлогом продажи земельных участков выманили у бизнесмена из Саудовской Аравии сотни тысяч долларов.