В Киеве перехватили бус с арсеналом боеприпасов из зоны АТО, опубликованы фото и видео

Во время общения с водителем правоохранители заметили в салоне иномарки подозрительные предметы, похожие на боеприпасы.

В Киеве перехватили бус с арсеналом боеприпасов kyiv.npu.gov.ua

Полицейские задержали в Киеве автомобиль, в котором 50-летний мужчина перевозил гранатометы и боеприпасы.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители остановили автомобиль марки "Форд Транзит" из-за того, что водитель вечером ехал с выключенными фарами. Во время общения с водителем правоохранители заметили в салоне иномарки подозрительные предметы, похожие на боеприпасы.

"Осмотрели автомобиль и обнаружили два гранатомета, несколько тысяч патронов различного калибра, которые лежали в металлических коробках и деревянных ящиках, шесть магазинов и два ножа, 6 гранат и запалы к ним", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Кроме этого, правоохранители обнаружили 40 предметов, похожих на подствольные гранаты ВОГ-25. В дальнейшем полицейские провели осмотр жилья задержанного, где изъяли несколько сотен патронов.

Мужчина пояснил, что привез боеприпасы из зоны АТО, где ранее служил в составе добровольческого батальона. Он хранил их в своем гараже рядом с домом, но решил перевезти в село в соседнюю область для дальнейшего хранения.

Изъятые предметы направлены на экспертные исследования. Полицейские задержали мужчину. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области накрыли схрон с боеприпасами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Видео: поліція Києва.