В Донецкой области накрыли схрон с боеприпасами, опубликованы фото

В Донецкой области военной службой правопорядка выявлен схрон с боеприпасами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Тайник с оружием обустроили в с. Лесное.

"Вчера, 20 октября, в населенном пункте Лесное Донецкой области, оперативной группой отделения ВСП военной комендатуры г. Мариуполь, при участии отдела специального назначения Южного ТУ ВСП и Службы безопасности Украины был выявлен схрон с боеприпасами. В укромном месте было обнаружено большое количество патронов калибра 5.45мм и 7.62 мм, дымовые мины и шашки", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее под Волновахой нашли мощный тайник диверсантов ДНР.

Фото: @GeneralStaff.ua.