В Киеве произошло ДТП с участием четырех авто, обошлось без серьезных травм

Авария случилась в Шевченковском районе столицы.

Последствия аварии Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 8 августа, в Шевченковском районе Киева произошла, серьезных травм никто не получил.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По его данным, масштабная авария случилась на ул. Олеся Гончара, 81.

"… водитель автомобиля Mitsubishi летел в сторону Ярославового Вала, чтобы объехать пробку, он выезжает на полосу встречного движения, где бьется лоб в лоб с Daewoo, от чего последний отбрасывает в ВАЗ", — отмечается в сообщении.

Позже за Mitsubishi на полосу встречного движения выехал водитель на BMW X5, а потом врезался в заднюю часть первой иномарки и скрылся с места происшествия.

Ранее в Деснянском районе Киева на проспекте Ватутина под колеса авто попал водитель троллейбуса, пострадавший скончался от полученных травм. Узнать больше об инциденте можно здесь.