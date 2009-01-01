В Киеве рванула и загорелась иномарка, фото с места происшествия

Инцидент случился в Соломенском районе столицы.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В то же время издание уточнило, что инцидент произошел на ул. Кудряшова.
"… взорвался и сгорел припаркованный Audi. Работали спасатели... Ранее авто в этом дворе никогда не видели. В результате взрыва практически уничтожена задняя часть авто", — отмечается в сообщении.
Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось машина, в которой находились три человека — погиб уроженец Чечни Али Тимаев (никнейм — "Тимур Махаури"), женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии. Член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко сказал, что в авто сдетонировала спрятанная в подлокотнике бомба.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua