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В Киеве рванула и загорелась иномарка, фото с места происшествия

Сегодня, 10:27

Инцидент случился в Соломенском районе столицы.

Киев,взрыв,авто,иномарка,Audi
Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua
В Соломенском районе Киева взорвалась и загорелась припаркованная иномарка, также немного повреждены еще два автомобиля, которые стояли рядом, никто не пострадал.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что инцидент произошел на ул. Кудряшова.

"… взорвался и сгорел припаркованный Audi. Работали спасатели... Ранее авто в этом дворе никогда не видели. В результате взрыва практически уничтожена задняя часть авто", — отмечается в сообщении.

Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось машина, в которой находились три человека — погиб уроженец Чечни Али Тимаев (никнейм — "Тимур Махаури"), женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии. Член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко сказал, что в авто сдетонировала спрятанная в подлокотнике бомба.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Теги:  
Киев, взрыв, авто, иномарка, Audi
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