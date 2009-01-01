В Киеве сотрудник ГПУ протаранил припаркованные авто и сбежал с места ДТП, опубликованы фото и видео

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1 / 4 Пропуск в ГПУ оформлен на имя Василия Базюченко. (Facebook.com)

Пропуск в ГПУ оформлен на имя Василия Базюченко.

В Киеве водитель автомобиля Генеральной прокуратуры после столкновения с припаркованными на обочине автомобилями сбежал с места дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"27 мая в районе ул. Ковалевской водитель ГПУ, управляя служебным автомобилем Toyota Camry, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными на обочине автомобилями. В результате столкновения Toyota, как и припаркованные авто, получила механические повреждения передней части и 2 колес, что сделало невозможным ее дальнейшую эксплуатацию. После столкновения водитель покинул автомобиль", — говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал.

В салоне автомобиля полиция выявила и изъяла пропуск в здание ГПУ, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства.

"Автомобиль доставлен на штрафплощадку. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности", — отметили в прокуратуре.

Как сообщается в Facebook "Киев оперативный", в машине ГПУ были обнаружены техпаспорт на машину с отметкой регистрации на ГПУ, разрешение на ношение травматического оружия до 2019 года и пропуск в ГПУ, оформленные на имя Василия Базюченко. Также в машине была обнаружена откупоренная бутылка пива.

"На улице Луценко автомобиль Toyota Camry, "влетел" в припаркованный Chevrolet. От удара Aveo отбросило в рядом стоящий автомобиль Hyundai. Водитель-виновник моментально нажимает на педаль газа, уезжая с места аварии. При этом, впопыхах, забывает забрать передний гос. номер, который остаётся на месте аварии", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая, в Киеве в результате ДТП, пострадали два человека. Установлено, водитель микроавтобуса "Ситроен" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в "Газель".

фото; видео: Киев оперативный