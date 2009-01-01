В Киеве участников марша феминисток облили зеленкой и кефиром, опубликованы фото и видео

Организаторы позиционируют марш как шествие против насилия над женщинами.

Марш феминисток Reuters

В среду, 8 марта, в Киеве агрессивно настроенные люди напали на участников марша феминисток и облили их зеленкой и кефиром.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик в эфире телеканала "112 Украина".

"Было несколько провокаторов. Они бросили бутылки, в которых был кефир. К счастью, их сразу локализовали. Этих четверых парней доставили в Шевченковское управление полиции. Сейчас уже установили, кто эти люди - они все оказались студентами, 1996, 1998 и 1999 года рождения. По их объяснениям, таким образом они хотели показать свое несогласие с тезисами, которые высказывали участники марша, и привлечь внимание", — заявила Блищик.

Сейчас решается вопрос о составлении административных протоколов по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "мелкое хулиганство". Провокаторам грозит штраф, сумма которого зависит от решения суда.

В Киеве прошел феминистский марш. Организаторы позиционируют его как шествие против насилия над женщинами.

Марш проходил под лозунгами "Нет насилию всех форматов — от роддомов до военкоматов!" Также участники пришли с плакатами "Цветы — клумбам, права — женщинам!".

Организаторы марша сообщили, что накануне мероприятия получали угрозы в свой адрес, в связи с чем намерены обратиться в полицию.

Напомним, ранее в Милане активистки FEMEN провели антипутинскую акцию.

Видео: Радіо Свобода Україна.