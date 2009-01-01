В Киеве в результате пожара на радиорынке есть пострадавший, опубликованы фото и видео

Пожар ликвидирован, пожарных машин на месте нет.
Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев оперативный".
В то же время, как сообщает канал "112 Украина", возгорание произошло в одной палатке, которая расположена у самого входа в радиорынок.
По состоянию на 13:20 пожар ликвидирован, пожарных машин на месте нет.
Как рассказали корреспонденту телеканала очевидцы, возгорание произошло около 9 утра. Они предполагают, что причиной могло стать замыкание кондиционера или обогревателей, но официальной информации о причинах пожара нет.
"В скорую медицинскую помощь обратился один гражданин с легкой степенью отравления, но потом от госпитализации он отказался", — сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Александр Макушенко.
Видео, фото: KyivOperativ.