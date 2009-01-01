В Киеве вор забрался в детсад, пытался унести игрушки, книги и продукты

Злоумышленника копы задержали на месте преступления.

Вещи, которые пытался украсть злоумышленник facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В ночь на пятницу, 10 ноября, в Киеве злоумышленник проник в помещение, украл игрушки, книги, телевизор, продукт и даже моющие средства, вора на месте преступления задержали правоохранители.

Об этом говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на ул. Курнатовского.

"10 ноября около 3 часов ночи на спецлинию 102 поступил вызов от очевидцев, которые сообщили: в детский сад… проник неизвестный мужчина", — отмечается в сообщении.

На место преступления немедленно направился экипаж патрульных, обследовав территорию учреждения, копы заметили мужчину, который выпрыгнул из окна и собирался бежать. Полицейские задержали злоумышленника, он не смог объяснить, что делал в детсаду.

"Во время поверхностной проверки у него обнаружили газовый баллончик, нож, связку ключей и отмычек. Неподалеку нашли пакеты с похищенными из садика вещами", — добавили в полиции.

Ранее в Печерском районе Киева мужчина с молотком набросился на заместителя председателя правления одного из публичных акционерных обществ, водитель управленца, чтобы остановить злоумышленника, выстрелил в него из травматического оружия и ранил в ногу.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua