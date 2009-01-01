В Киеве задержали группу воров-домушников, обокрали переселенку с Донбасса на 600 тысяч

Участники преступной группы почти два года промышляли квартирными кражами в Киеве.

В Киеве задержали группу квартирных воров, которые обокрали переселенку с Донбасса более чем на 600 тысяч гривен.

Как сообщает прокуратура, участники преступной группы почти два года промышляли квартирными кражами на территории столицы.

В состав этой группы входили трое жителей Киевщины (двое мужчин и женщина), каждый из которых при осуществлении преступлений выполнял свою роль.

В помещения злоумышленники проникали, повредив замки входных дверей, предварительно выведав информацию о хозяевах, их состоянии и образе жизни.

Таким образом, в частности, в январе 2015 года от воров пострадала переселенка из Донбасса, которая поселилась в Киеве и хранила все свои сбережения на съемной квартире. Сумма ущерба, причиненного только по этому эпизоду, превышает 600 тыс. гривен.

Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых и задержать их.

В ходе проведения обысков у злоумышленников изъяты три пистолета травматического действия, граната, значительное количество изделий из драгоценных металлов, компьютерная техника, денежные средства, изделия из меха, документы, свидетельствующие о сдаче ценных вещей в ломбарды, балаклавы и радиостанции.

Прокуратурой города указанным лицам сообщено о подозрении по ч.5 ст.185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) и подано ходатайство в Шевченковский районный суд Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 13 марта, в Киеве у женщины забрали рюкзак, в котором было больше одного миллиона гривен.