В киевском депо сгорел троллейбус, опубликованы фото

Причины возгорания устанавливаются.

В Киеве в депо Шевченковского района столицы сгорел троллейбус.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС столицы, вечером 7 сентября, на пункт связи службы 101 поступило сообщение о возгорании троллейбуса в депо №2 КП "Киевпасстранс" на ул. Довженко, 7.

Для тушения пожара были задействованы спасатели 6-й пожарной части, в 18:12 пожар был локализирован, а в 18:24 - ликвидирован.

Погибших и травмированных при пожаре нет.

На ликвидации пожара работали 10 чел. личного состава с привлечением двух единицы пожарной техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, 1 сентября в Днепровском районе Киева на полному ходу загорелся трамвай, пассажиров в экстренном порядке эвакуировали.