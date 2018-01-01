В киевском метро изменят объявления в поездах

Английский вариант также будет озвучиваться носителем языка.

УНИАН

В ближайшие две недели в столичном метрополитене планируется полностью обновить аудиообъявления в вагонах поездов.

Об этом сообщила пресс-службе киевской подземки.

"Необходимость перезаписи объявлений назрела давно. Произошло переименование станции ""Петровка" на ""Почайну", диктора Николая Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений и осовременивания", - цитирует пресс-служба советника начальника метрополитена Наталью Макогон.

На данный момент уже создан основной украинский контент: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и т.д., который должен появиться во всех поездах в течение двух следующих недель, начиная с синей линии. При этом английский вариант также будет озвучиваться носителем языка.

На волонтерских началах метрополитену поможет компания Tak Treba Production.

Напомним, с 14 июля стоимость поездки в общественном транспорте в Киеве составит 8 гривен. "Киевская городская госадминистрация приняла решение с 14 июля установить новые тарифы на проезд в городском транспорте. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6 грн 30 коп. Городская власть устанавливает максимально низкую цену на проезд для киевлян. А для гостей города цена будет составлять 8 грн за поездку", - заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

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