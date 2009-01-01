В киевском метро между станциями загорелась проводка

Инцидент случился на синей ветке подземки.

Тоннель в столичном метро, иллюстрация УНИАН

В понедельник, 11 сентября, вмежду станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко" (синяя ветка) было обнаружено задымление.

Об этом говорится на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

По данным агентства УНИАН, которое опирается на сведения сотрудника полиции, в тоннеле между "Петровкой" и "Тараса Шевченко" загорелась проводка.

"Синяя ветка. Движение "Героев Днепра — Майдан Независимости" и "Петровка" — "Теремки", — отмечается в сообщении предприятия. "Тараса Шевченко" закрыта на вход для пассажиров, повешены таблички "закрыто по техническим причинам", но работает на выход.

Напомним, в конце июля в Киеве на красной ветке метро поезд вышел из строя — состав остановился посреди тоннеля между станциями "Академгородок" и "Житомирская" на десять минут. Узнать больше об инциденте можно здесь.