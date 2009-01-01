В киевском метро поймали мужчину с заряженным наганом, опубликованы фото

Инцидент случился вчера вечером на станции "Теремки".

Изъятое оружие kyiv.npu.gov.ua

В среду вечером, 18 января, в Киеве на станции метро "Теремки" правоохранителис заряженным наганом и веществом, похожим на марихуану.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что в подземке сотрудники полиции обратили внимание на человека, поскольку он вел себя подозрительно и имел признаки алкогольного опьянения.

"Правоохранители пригласили его в комнату полиции для установления личности, при поверхностном осмотре обнаружили и изъяли пистолет. Разрешения на оружие у него не было", — добавили в пресс-службе.

Задержанный оказался 25-летним киевлянином. Он рассказал, что наган якобы нашел год назад в Харьковской области и оставил себе для самообороны, а патроны к нему сделал сам.

Изъятое оружие kyiv.npu.gov.ua

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) и по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка психотропных веществ без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, чтол в Киеве полицейские остановили иномарку с грузинскими номерами, у ее водителя нашли два пистолета и удостоверение Чеченского батальона им. шейха Мансура, который базируется в зоне АТО на Донбассе.

Фото: kyiv.npu.gov.ua