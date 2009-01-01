В полиции сказали, сколько людей митингует в центре Киева

В столице акции проходят спокойно, отметил Крищенко.

Правоохранители под парламентом, иллюстрация УНИАН

Во вторник, 17 октября, в центре Киева по состоянию на 12 часов впринимали участие около 4,5 тыс. человек, а еще 1,5 тыс. митинговали под Национальным банком.

Об этом у здания парламента рассказал начальник Главного управления Нацполиции в столице Андрей Крищенко, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время он уточнил, что акции проходят спокойно, количество правоохранителей не изменилось и составляет в целом 3,5 тыс. человек.

"… под Верховной Радой наблюдаем приблизительно 4,5 тыс. митингующих и еще 1,5 тыс. — у здания НБУ… в случае усложнения ситуации, полиция готова адекватно реагировать", — отметил Крищенко.

Ранее сообщалось, что в центре Киева — под Верховной Радой — начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.