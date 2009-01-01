Виновник смертельного ДТП в Киеве написал заявление об угоне авто

Волонтер выразил предположение, что убийцу "отмажут".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер и общественный активист Роман Синицын.

"Утром, как ни в чем не бывало, написал заявление, что у него украли авто. Но Багиева узнали свидетели и его видно на камерах", — написал Синицын.

По его словам, в 2014 Багиев будто бы уже совершил смертельное ДТП.

"Еще пишут, что Кафар — наркет и алкаш, его не раз по этому делу задерживали. Еще Кафар и его азербайджанские родственники держат на Голосеево автомойки, какие-то кафе и.т.д.", — добавил активист.

Он также выразил предположение, что убийцу "отмажут".

"Поэтому большая просьба журналистам и активистам взять на контроль это дело. Ну и я в свою очередь поставлю в календарь трекнуть через месяца два, как там дела у Кафара", — написал Синицын.

Напомним, в Киеве автомобиль Subaru сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.