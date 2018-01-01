Астрологи назвали самые доверчивые знаки Зодиака

Люди, рожденные под знаком Весы, способны очень легко ошибиться.

Самыми доверчивыми являются три знака Зодиака rabstol.net

Самыми доверчивыми из 12 знаков Зодиака являются два земных и один воздушный — Дева, Козерог, а также Весы.

Люди, родившиеся под этими знаками, чаще всего не замечают, что другие пользуются их умом или пытаются сыграть на эмоциях, пишет "Обозреватель".

Издание отметило, что Девы имеют мягкий характер, они покладисты и судят о людях по себе, из-за чего могут нарваться на крупные проблемы.

Родившиеся под этим знаком люди думают, что во всех есть что-то хорошее, достаточно только найти эту позитивную черту и развивать. Девам лучше научиться критичнее смотреть на отношения между людьми.

Козероги не любят оценивать других и вещать ярлыки, им легче смириться со злом, чем обсуждать что-либо с обидчиком. Такое отношение вредит и истощает. Людям, родившимся под этим знаком, стоит понять, что в личном мнении и оценке иногда нет ничего плохого.

Весам присуще оценивать ситуацию перед принятием решения или сближением с тем или иным человеком, они могут не сразу купиться на фокусы других. Представители этого знака способны очень легко ошибиться, принимая все негативные стороны недобросовестных людей.

Ранее астролог Влад Росс сделал прогноз для всех знаков Зодиака на май 2018 года — звезды сулят удачный месяц Девам, Близнецам, Рыбам, Стрельцам, а Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам эксперт обещает не самый лучший период.

Читайте наши новости в Facebook