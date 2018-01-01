Два катастрофичных дня. Астролог предупредил об опасностях 1-2 августа

В начале августа лучше воздержаться от поездок и подписания важных договоров.

1-2 августа есть высокий риск попасть в ДТП ГУ НП в Житомирской области

Первые две декады августа будут очень напряженными и сложными, но наиболее катастрофичный период нас ждет 1-2 августа. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"С 1 по 18 августа все еще будет ретроградный Меркурий, а он всегда сопровождается осложнением ситуации на дорогах, ДТП, несчастными случаями. Также в этот период лучше не совершать никаких сделок, не подписывать договоров, не заключать юридических соглашений, не открывать бизнес. Иначе это будет чревато тем, что эти договоры придется пересматривать", - отметил Росс.

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По словам астролога, наиболее катастрофичный период нас ждет 1-2 августа.

"Уран будет в квадратуре к Солнцу. А такой аспект всегда вызывает аварийные ситуации и различные сложности", - объяснил эксперт.

Период с 3-9 августа будет более спокойным, чем первых дня августа, но в это время все же стоит воздержаться от заключения договоров, и главное – не вступать в конфликты с начальством, поскольку есть риск быть уволенным, резюмировал Росс.

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