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Компания Apple планирует новшества для iPhone

Сегодня, 00:39

Разработчики уверяют, что это будет техника нового поколения.

эпл
Apple готовит изменения Фото: Reuters
Следующие модели смартфонов iPhone и планшетов iPad будут оснащены совершенно иным разъемом для зарядки и передачи данных.

Как сообщает портал Digitimes со ссылкой на поставщиков оборудования, производители планируют оснастить новые модели портом USB-C вместо нынешнего Lightning, который существует с 2012 года.

Отмечается, что такой тип разъема уже используется в компьютерах MacBook.

Представители отрасли полагают, что приход USB-C в смартфоны Apple ускорит внедрение этого разъема другими производителями смартфонов.

Напомним, компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 12. Во время презентации на конференции разработчиков WWDC 2018 был презентован групповой видеочат FaceTime.

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Теги:  
Смартфоны iPhone, планшеты iPad, Apple, новшества
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