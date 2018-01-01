Мальчиши-плохиши: названы знаки Зодиака, которым нельзя доверять тайны

Все воздушные знаки оказались болтливы. Впрочем, не только они.

Эти знаки Зодиака не умеют хранить тайны. rabstol.net

Умеет ли человек держать язык за зубами и, соответственно, стоит ли доверять ему свои тайны – зависит от даты его рождения, утверждают астрологи. Некоторые знаки на это просто зодиакально неспособны.

В первую очередь речь идет о воздушных знаках – Близнецах, Весах и Водолеях. Однако ими список не ограничивается, пишет Zen.

Близнецы

Сплетни и интриги – их любимая пища. При этом, раскрывая чужой секрет, они тем самым как бы демонстрируют собственную значимость – вот сколько всего они знают, в какие тайны посвящены и в какие кулуары вхожи… Таким образом, чужой секрет для них – разменная монета.

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Весы

Представители этого знака секрет в себе не смогут удержать, кажется, даже физически. Причем делают это зачастую не корысти ради – а исключительно из-за непонимания, что тут такого важного и зачем так носиться с рядовой, по их мнению, информацией. Так что прежде чем доверить им код от сейфа, где деньги лежат – убедитесь, что они действительно понимают, в чем важность этой информации и почему болтать о ней не стоит.

Водолей

Для Водолеев чужой секрет – это в первую очередь отличное орудие мести. Стоит вам поссориться (даже слегка и ненадолго) – и будьте готовы, что ваше грязное белье демонстративно прополощут в самом неудобном для вас месте.

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Дева

Представителей этого знака называют самыми ненадежными в зодиакальном круге. Внешне создается впечатление, что на Дев можно положиться (такие они рассудительные и понимающие), однако на деле лучше тщательно "фильтровать базар" при общении с ними. Иначе ваши соринки из глаз они при первой же возможности загонять вам щепками под ногти.

Стрелец

Астрологи утверждают, что из Стрельцов выходят замечательные сплетники и даже шантажисты. Так что вполне логично, что таким людям доверять свои секреты – дело опасное. Причем представители этого знака обожают все приукрашивать и слишком боятся погрешить против истины. Так что маленький секрет они могут раздуть до скандала огромных размеров – исключительно благодаря своей фантазии.

Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.

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