Маск предупредил: Искусственный интеллект может стать "бессмертным диктатором"

История уже знала диктаторов, напомнил основатель SpaceX.

Илон Маск назвал страшную опасность для человечества Reuters

Искусственный интеллект может создать "бессмертного диктатора, от которого никогда не избавится", заявил основатель SpaceX и Tesla миллиардер

Он допустил возможность того, что искусственный интеллект, созданный авторитарными правительствами, сможет пережить отдельных лидеров или партии, и стать постоянным источником угнетения.

По словам Маска, история уже знала диктаторов, к примеру, Муссолини и Гитлера, но, в отличие от искусственного интеллекта, они были смертными.

"Это очень важный вопрос. Это повлияет на нашу жизнь таким образом, который мы сейчас не можем себе представить", — сказал Маск на премьере документального фильма Криса Пейна "Доверяешь ли ты этому компьютеру".

Как пишет Mashable, ранее в 2017 году бизнесмен заявлял, что ИИ может начать третью мировую войну. Позже он назвал эту технологию самой страшной опасностью для человечества.

Напомним, ранее Маск предложил ускорить колонизацию Марса.