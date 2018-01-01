Сегодня, 04:43 RSS

На выставке в Дубае мужчина с реактивным ранцем летал, как в фантастическом фильме: видео

Сегодня, 04:11

Ричард Браунинг поднялся в воздухе словно супергерой.

1л8
Мужчина с реактивным ранцем летал, как в фантастическом фильме скриншот ТСН
В Дубае во время выставки новейших технологий представили реактивный ранец.

При этом Ричард Браунинг поднялся в воздухе словно супергерой, с помощью специального костюма с реактивным ранцем. Устройство, которое бывший военный разработал самостоятельно, позволяет летать в вертикальном положении и контролировать движение руками, сообщает ТСН.

В своем костюме инженер уже успел установить мировой рекорд скорости – пролетел 100 метров со скоростью 50 километров в час.

Напомним, ранее на выставке в США роботы показали стриптиз.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Дубай, реактивный ранец, Ричард Браунинг
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности