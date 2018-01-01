Настоящие индейцы. Ученые в Латинской Америке нашли исчезнувшую цивилизацию

Датские археологи совершили открытие, в корне меняющие представление науки о периоде инспанской колонизации Кариб.

Современные представители индейских племен Карибского бассейна Science Alert

Археологи из Копенгагенского университета (Дания) после длительных исследований сумели выяснить, что коренное население Карибских островов — народ таино —вовсе не вымирало из-за испанской колонизации.

Такое сообщение опубликовал специализированный портал Science Alert.

Народ таино был открыт третьей экспедицией Христофора Колумба в 1492 году. Ранее считалось, что все его представители вымерли еще в XVII столетии в ходе испанской экспансии, когда аборигены начали страдать от завезенных болезней и принудительной труда на плантациях.

Датские археологи обнаружили в Пещере проповедника (Preacher's Cave), расположенной на острове Элеутера (Багамы), захоронения лукаян — коренных американцев, которые были боковой ветвью таино. Специалисты сумели выделить хорошо сохранившуюся ДНК из найденного женского зуба. Выяснилось, что генетически лукаяны очень близко связаны с современными представителями араваков — индейских народов из Южной Америки.

Кроме того, среди ныне живущих на Карибских островах народов очень близкими к лукаянам оказались жители Пуэрто-Рико. Мо мнению ученых, это свидетельствует о том, что некоторые группы таино сумели выжить и смешались с колонизаторами.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какую опасность несут послания инопланетян для человечества.