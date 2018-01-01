Психолог рассказала о национальной проблеме украинцев

В нашей стране "только критиковать все профессионалы", подчеркнула эксперт.

Обесценивание является национальной проблемой украинцев, отметила психолог

Психолог Наталья Холоденко заявила, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины.

В нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо, рассказала эксперт в интервью УНИАН.

"И молодежь должна этим интересоваться, обращать внимание, что хорошего происходит, ведь, к сожалению, их родителей мы уже никак не переделаем", — отметила собеседница.

По ее словам, даже во время семейной терапии она рассказывает своим клиентам, как важно садиться вечером с ребенком и учить его говорить "спасибо".

"Учить, какими словами это формулировать, благодарить маму, папу, сестер, обсуждать, что вам понравилось друг в друге и в этом дне. Ведь у нас люди не умеют этого делать, только критиковать все профессионалы…", — добавила Холоденко.

Ранее психолог Екатерина Гольцберг говорила, что после информации об убийстве, а потом "воскрешении" российского журналиста Аркадия Бабченко украинцы могут перестать верить во что-то важное, такой синдром могут назвать в честь псевдожертвы.

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