Ученые предупредили, когда будет магнитная буря

В начале первого месяца весны магнитосфера будет спокойной, отметили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В марте ожидается магнитная буря фото: donbass.ua

В середине марта — 18 числа — на Земле ожидается слабая магнитная буря , также магнитосфера будет возбужденной 14, 16 и 17-го.

В начале марта магнитосфера будет спокойной, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физический институт Петра Лебедева Российской академии наук.

В дни магнитных бурь врачи советуют придерживаться правильного режима дня, спать не менее восьми часов в сутки, сбалансировано и регулярно питаться, избегать употребления острых блюд и алкоголя, сократить употребление сладкого, отложить изнурительные тренировки.

В марте ожидается магнитная буря Скриншот с сайта tesis.lebedev.ru

Напомним, 31 января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубая Луна" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.