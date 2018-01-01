Ученые обнаружили новую серьезную опасность кухонных полотенец

Ко всем опасностям, подстерегающим людей на кухне, добавилась еще одна.

Полотенца "Час Пик"

Ученые из Университета Маврикия выяснили, что многократное использование кухонных полотенец способствуют росту патогенных микроорганизмов на них, что может привести к пищевому отравлению.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале "EurekAlert".

Во время исследования была изучена сотня полотенец, которые использовались на протяжении месяца. Ученые собирали образцы бактерий, культивировали их и идентифицировали по всем стандартным биохимическим методам. Кроме того, исследователям удалось определить бактериальную нагрузку (число бактерий, присутствующих на анализируемой поверхности).

На 49% полотенец был замечен рост бактерий, который напрямую зависел от числа людей, использовавших полотенца. Кроме того, среди патогенной микрофлоры были обнаружены колиморфные бактерии (36,7%), энтерококки (36,7%) и золотистый стафилококк (14,3%).

К слову, колимофные бактерии (из группы кишечной палочки) регулярнее всего обнаруживались на влажных и многоразовых полотенцах.



Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выявили смертельную опасность парацетамола.

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