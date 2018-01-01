Ученые предупредили: Земле грозит небывалая засуха и масштабные наводнения

Развитие промышленности и индустриальный подъем с 2064 по 2095 год спровоцирует рекордный рост температур.

Земле грозит небывалая засуха tourblogger.ru

Небывалая засуха и масштабные наводнения могут быть спровоцированы повышением средней температуры на планете на четыре градуса.

Исследователи из Института физики атмосферы Китайской академии наук, проанализировав текущие темпы изменений климата, пришли к выводу, что развитие промышленности и индустриальный подъем с 2064 по 2095 год спровоцирует рекордный рост температур. Ученые считают, что рост температуры на четыре градуса не будет губительным для человечества в краткосрочной перспективе, однако длительный эффект "теплицы мирового масштаба" спровоцирует десяток крупных стихийных бедствий.

В своем исследовании ученые отметили, что повышение температуры вызовет серьезные угрозы для экосистем и связанных с ними городов и промышленных зон. Кроме уникальных температурных рекордов, жителей Земли ждут небывалые засухи и масштабные наводнения, спрогнозировать последствия которых ученые пока не могут.

Ранее другие ученые выяснили, кому грозит глобальное потепление. Исследователи изучили реакцию тихоходок на различные факторы, связанные с глобальным потеплением.

Напомним, ранее ученые признали чистый воздух смертельно опасным для человечества.

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