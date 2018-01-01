В Южной Корее представили необычный смартфон без интернета

Samsung J2 Pro позволяет звонить, писать сообщения и снимать на встроенную камеру.

Представлен необычный смартфон bad-android.com

В Южной Корее представлена новая модель смартфона Galaxy J2 Pro, целевой аудиторией которой должны стать местные студенты, которые пытаются избежать рассеивания внимания из-за интернета.

Отмечается, что целевая аудитория нового устройства от Samsung — местные студенты, которые пытаются избежать рассеивания внимания из-за интернета.

J2 Pro позволяет звонить, писать сообщения и снимать на встроенную камеру. Однако в J2 Pro нет модулей для поддержки 2G или 3G, а также отсутствует возможность подключения к сетям Wi-Fi.

Стоимость J2 Pro в Корее — 185 долларов, но необычным "смартфоном" можно обзавестись и бесплатно.

Samsung запустила для студентов колледжей специальную акцию: они смогут получить полный рефанд средств, если купят J2 Pro в течение июня, а после сдачи экзаменов приобретут любой смартфон компании из топовых серий S или A, сообщает ain.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что новый вирус атакует смартфоны на Android.