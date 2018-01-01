Ад на колесах. В Сети показали фото ужасной электрички на Харьковщине

Пассажиры направлялись в ужасной электричке пгт Казачья Лопань Дергачевского района.
В Харьковской области курсирует пригородная электричка, состояние которой просто ужасающее.
Соответствующие фото опубликовал пользователь под ником "Дядя Саша" на своей странице в Twitter.
Пассажиры направлялись в пгт Казачья Лопань Дергачевского района.
"Качество "Укрзализныци". Едем в пригородной электричке в Казачью Лопань и немного в а*уе. Полная рвань. Не хватает седого старика с пилой", — отметил автор публикации.
"Пару раз подумали, стоит ли садиться, ибо такого ада я ещё не встречал", — написал автор фото под постом.
Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине электричка протащила пенсионера вниз головой по перрону.