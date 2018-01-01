Активисты требуют люстрировать скандального руководителя киевской консерватории

Владимир Рожок занимает должность ректора консерватории 14 лет

Украинские военнослужащие, спасатели, полицейские, работники органов внутренних дел, участники боевых действий направили обращение к президенту Украины и министерству культуры с требованием отстранить от должности ректора Национальной музыкальной академии Украины им.П.И.Чайковского Владимира Рожка.

Активисты отмечают, что согласно действующему законодательству, Рожок должен был попасть под люстрацию, поскольку занимал руководящие должности в ЦК КПУ, был номенклатурной единицей ЦК политбюро ЦК КПУ. Кроме того, он является членом Партии регионов и баллотировался от неё на выборах в Верховную Раду.

В обращении также идет речь о том, что Рожок занимался активной антиукраинской деятельностью на посту советника посла Украины в России, за что получил орден Дружбы – государственную награду Российской Федерации.

Помимо этого, руководители Всеукраинского союза общественных объединений "Честь Украины" и Всеукраинской общественной организации военнослужащих, спасателей, полицейских, участников боевых действий и антитеррористических операций собрали материалы о незаконной деятельности Рожка.

Активисты утверждают, что Рожок, готовясь к предстоящим выборам ректора, использует админресурс. Например, заключает договора с преподавателями на 1 год, вместо 3 или 5 лет, чтобы путем давления на них, обеспечить себе поддержку.

Напомним, Рожок занимает должность ректора консерватории 14 лет. За это время ректор стал фигурантом нескольких скандалов. Так, во времена Евромайдана ректор направлял обращение к бывшему руководителю МВД Захарченко с просьбой зачистить консерваторию от митингующих.

Ранее СМИ сообщали, что по итогам проверок в Академии установлено, что деятельность Рожка принесла государству ущерб на 3,5 млн. грн. Аудит обнаружил трехкомнатную квартиру и земельные участки в Киеве, которых не досчитались на балансе учреждения. Также ректора обвиняли в махинациях с финансовыми расчетами, предоставлении неправдивой информации о наличии вакансий и сокрытии доходов от аренды Оперной студии.