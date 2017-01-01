"Антонов" может обанкротиться: на предприятии обвинили власти в изъятии средств

На госпредприятии убеждены, что международные договоренности могут быть сорваны.

Государственный авиастроительный концерн "Антонов" обвинил правительство Украины в изъятии заработанных предприятием средств в пользу других компаний.

Против такого решения высшего руководства страны выступили и в "Укроборонпроме", сообщили в ГО "Антонов", уточнив, что премьер Украины Владимир Гройсман и его кабинет министров предлагают изъять существенную часть заработанных предприятием средств для решения проблем других предприятий концерна вопреки мнению руководства "Укроборонпрома".

"Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается осложнить работу флагмана отечественного авиастроения", - отметили в концерне.

По мнению руководства предприятия, перераспределение заработанных концерном "Антонов" средств может привести к срыву международных договоренностей. Под угрозой окажется производство самолета Ан-132D, модернизация самолета Ан-70, разработки первого украинского ударного беспилотника "Горлица".

"Руководство ГП "Антонов" считает, что такие действия не только не помогут тем, кто находится на грани, но и обанкротят тех, у кого эти средства будут изъяты. В данных условиях целесообразно принятие государственной программы по выводу из кризиса важнейших предприятий ОПК, финансируемой из бюджета страны", — добавили в госпредприятии.



Напомним, ранее "Антонов" заявил о заключении контракта с французской компанией "Боллоре", согласно которому тяжелые транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" будут перевозить европейские спутники и оборудование для них.

Авиационное опытно-конструкторское бюро, которым руководил Олег Антонов, было создано в 1946 году на Новосибирском авиационном заводе, спустя шесть лет перевезено в Киев, где его перепрофилировали под строительство самолетов семейства Ан, как пассажирских, так и транспортных.

В состав госконцерна "Антонов" входили ГП "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Завод 410 Гражданской Авиации. В настоящее время все компании входят также в состав госконцерна "Укроборонпром". Финансовые трудности у концерна возникли после того, как в 2015-м госкомпания была выведена из состава российско-украинского предприятия.

В марте 2015 года ГП "Антонов", который был частью государственного авиастроительного концерна "Антонов", вошел в состав ГК "Укроборонпром", а 15 июня того же года в состав концерна вошли ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП) и ГП "Завод 410 гражданской авиации".

В 2017 году решением правительства государственный авиастроительный концерн "Антонов" был ликвидирован как юридическое лицо, в котором к тому времени не осталось участников, производственных площадок и научных центров.