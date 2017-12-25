Украинские транспортники будут перевозить европейские спутники

Украинское государственное предприятие "Антонов" заключило контракт с французской компанией "Боллоре", согласно которому тяжелые транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" будут перевозить европейские спутники и оборудование для них.

Ан-124 впервые поднялся в небо 35 лет назад, модель до сих пор одна из самых востребованных в своем классе, написал президент Петр Порошенко в своем Twitter.

"Подтверждением этого является контракт завода "Антонов" и французской компании "Боллоре". Ан-124 будут перевозить европейские спутники и оборудование для них", — отметил глава государства.

35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 "Руслан". Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків.



Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії "Боллоре". АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них pic.twitter.com/bLbMtV5jQ8 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 24, 2017

Ранее сообщалось, что на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах — Dubai Air Show —госпредприятие "Антонов" представило два транспортника — самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

