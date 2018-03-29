Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

Соответствующее решение озвучил судья.
Меру пресечения суд оставил без изменений. Решение зачитал судья Игорь Паленик, передает Украинская правда.
Защита Савченко настаивала на том, чтобы в рамках закона была пересмотрена обоснованность подозрений нардепу.
Как известно, правозащитник, бывший политический заключенный советских лагерей, депутат Верховной Рады нескольких созывов и Герой Украины Степан Хмара пожелал взять на поруки арестованную Надежду Савченко. Заявление приобщили к материалам дела.
Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.