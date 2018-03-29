Апелляционный суд оставил Савченко под стражей

Соответствующее решение озвучил судья.

Савченко остается в тюрьме до 20 мая 24 Канал

Народного депутата Надежду Савченко , обвиняемую в подготовке терактов и попытке свержения государственной власти, 29 марта Апелляционный суд Киева оставил под стражей.

Меру пресечения суд оставил без изменений. Решение зачитал судья Игорь Паленик, передает Украинская правда.

Защита Савченко настаивала на том, чтобы в рамках закона была пересмотрена обоснованность подозрений нардепу.

Как известно, правозащитник, бывший политический заключенный советских лагерей, депутат Верховной Рады нескольких созывов и Герой Украины Степан Хмара пожелал взять на поруки арестованную Надежду Савченко. Заявление приобщили к материалам дела.

Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.