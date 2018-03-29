Герой Украины выказал желание взять Надежду Савченко на поруки

Правозащитник, бывший политический заключенный советских лагерей, депутат Верховной Рады нескольких созывов и Герой Украины Степан Хмара пожелал взять на поруки внефракционного нардепа Надежду Савченко.

В четверг, 29 марта, Апелляционный суд Киева приобщил к материалам дела его заявление − согласно ходатайству защиты Савченко.

"Прошу приобщить к материалам дела соответствующее заявление Героя Украины и учесть его при принятии решения", - заявил Дмитрий Бугай.

Государственные обвинители против приобщения ходатайства защиты не возражали.

В четверг, 29 марта Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию защиты Надежды Савченко относительно меры пресечения в виде ареста, который избрал Шевченковский районный суд Киева.

Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.