Беспредел в Черновцах. Неизвестные сожгли авто борца с коррупцией, опубликованы фото

Буковину пытаются дестабилизировать, считает журналист Роман Бочкала.

В Черновцах в ночь на понедельник, 26 марта, неизвестные сожгли автомобиль активиста организации "Стоп коррупции" Валерия Аирини.

"Беспредел в Черновцах продолжается… В начале марта Валера был жестоко избит. И вот новая акция устрашения. Акцентирую внимание — Валеру именно пытаются запугать", — написал на своей странице в Facebook журналист Роман Бочкала.

По словам Бочкалы, на другого представителя организации Николая Петиченко также было совершено нападение.

"Не исключаю и более глобальных причин произошедшего. Буковину пытаются дестабилизировать. В том числе и силы из вне. Наметилась и глобальная внутренняя разборка… Безопасность ниже плинтуса. По совершенным нападениям до сих пор обвинения никому не предъявлены. Никто даже не задержан! Хотя вроде и делается следствием немало. Назначена куча экспертиз. Вот только результата нет", — подчеркнул журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах неизвестные с молотками избили антикоррупционера.