В Черновцах неизвестные металлической трубой избили антикоррупционера

В среду вечером, 7 марта, в Черновцах неизвестные люди напали на представителя организации "Стоп коррупции" Валерия Аирини и избили его.

По словам коллеги потерпевшего Николая Петиченко, четверо неизвестных мужчин жестоко избили Аирини возле подъезда его дома.

"В тот момент, когда Валерий Аирини выходил из дома, на него набросились ловкачи с арматурой. Сейчас мужчина уже пришел в себя и находится в больнице. Мы выясняем все обстоятельства нападения. Но связываем эту кровавую расправу исключительно с профессиональной деятельностью Валерия. В последнее время он как общественный активист и журналист начал проводить ряд расследований в отношении коррупционной деятельности правоохранителей региона. Речь идет о прокуратуре и таможне. Мы более чем уверены, что нашего коллегу заказали местные правоохранители-коррупционеры, а нападение совершили их приспешники", — заявил Петиченко УНИАН.

По словам журналиста Романа Бочкалы, инцидент с нападением на Аирини произошел 7 марта примерно в 20.30.

"Четверо ожидали его у подъезда. У одного была железяка, у другого металлическая труба. Спасло Валеру то, что он умеет постоять за себя — повалил одного из нападавших и бросился бежать. На ситуацию обратили внимание прохожие — нападавшие скрылись", — написал Бочкала на своей Facebook-странице.

Он сообщил, что пострадавший сейчас находится в больнице, у него сотрясение мозга и множественные ушибы.

"Стоп коррупции" позиционирует себя как "общественная организация, которая объединяет расследовательскую журналистику, юридическую поддержку и правовую защиту граждан от коррупционных действий должностных лиц". Организация сначала существовала в Киевской области, а позже расширила свою деятельность в регионах. В частности, в Харькове, Львове, Черновцах и Днепре.