Бессрочное перемирие: боевики трижды били по позициям ВСУ, один воин ранен

Несмотря на договоренности о бессрочном перемирии, боевики трижды обстреляли позиции ВСУ.

facebook.com/Ігор Иванов

За прошедшие сутки, 5 марта, в зоне проведения боевых действий на Донбассе на договоренности о бессрочном перемирии, боевики провели три обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Раненого доставили в военный мобильный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении штаба.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 16:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. До этого российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие", — сообщают военные.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по украинским опорным пунктам вблизи Счастья. Из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов НВФ нарушали перемирие неподалеку Троицкого.

На Донецком направлении боевики применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.

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