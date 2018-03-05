Новое перемирие: почему не работают договоренности о прекращении огня на Донбассе

5 марта 2018, 17:27

Системного перемирия на востоке Украины не предвидится, а договоренности о нем будут в очередной раз нарушены.

Полное и бессрочное перемирие на Донбассе официально объявлено с полуночи 5 марта, однако уже спустя несколько часов после того, как должны были прекратиться обстрелы, в Штабе АТО сообщили о нескольких нарушениях боевиками режима прекращения огня.

Данная договоренность о перемирии достигнута на тактическом уровне — на уровне участников Трехсторонней контактной группы (то есть ОБСЕ, Украины и России, — Ред.) и представителей "ДНР" и "ЛНР". Но ни какие предыдущие перемирия на Донбассе, даже те, о которых договаривались на уровне первых лиц государств, не соблюдались. Потому вряд ли будут соблюдаться договоренности министров иностранных дел или специального представителя США по Украине Курта Волкера и помощника Путина Владислава Суркова.

По моим прогнозам, полного перемирия не будет — будут локальные перестрелки по 10-15 раз в сутки. И в результате этих перестрелок, к сожалению, могут быть и жертвы.

Однако масштабных боевых действий, масштабного нарушения перемирия, на мой взгляд, не предвидится, потому что Путин в этом не заинтересован. Ведь уже совсем скоро (18 марта 2018 года, — Ред.) состоятся президентские выборы в России, и Путин всячески стремится показать, что он способствует урегулированию ситуации на Донбассе. Потому из России не будет никаких сигналов относительно развертывания серьезных операций на востоке Украины.

Договоренности будут в очередной раз нарушены, однако они не приобретут характер глобального противостояния и не перерастут в активные и масштабные военные операции.

Если говорить о направлениях, на которых сохраняется наибольший риск возникновения провокаций, а, следовательно, и нарушения режима прекращения огня, то это — Пески, Марьинка, Станица Луганская, в принципе, все Луганское направление. Именно в этих точках все время разворачивается конфронтационный сценарий, то есть там, где находятся отряды боевиков и российские военные, которые постоянно провоцируют на открытие огня. Эти точки — известны, противник использует их для дестабилизации ситуации, чтобы затем обвинить украинскую сторону в том, что якобы именно она нарушает перемирие.

В чем беда договоренностей о перемирии? Почему ни одни из них не смогли стать успешными? Прежде всего, следует найти пути к устранению глобальных угроз мировой безопасности, то есть необходимо разрешить проблемы с безопасностью ключевых стран мира, о которых речь шла в Мюнхене, и которые способны привести к глобальной войне. В этом контексте должна решаться и наша проблема — проблема Донбасса и российской агрессии.

А сейчас мы все время решаем вопросы на тактическом уровне. Нам до сих пор, даже в ходе минских переговоров, не удалось создать мощный и эффективный механизм по контролю над ситуацией на Донбассе. ОБСЕ — это лишь гражданский механизм. Наши военные и дипломаты предлагали создать комиссию, которая бы следила за отведением вооружения и контролировала ситуацию, и в состав которой бы входили не просто представители ОБСЕ, но и Германии, Франции, Украины, России и т.д.  Эта комиссия должна была бы иметь возможность контролировать ситуацию, а в случае возникновения нестандартных ситуаций, противостоять этому.

Но такие комиссии так и не были созданы, и было решено ограничиться форматом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые, по сути, выполняют лишь наблюдательные функции. СММ ОБСЕ, по сути, не контролирует ситуацию и не имеет полномочий, не может принимать решения по контролю и прекращению огня, не может надавить на политиков высшего уровня, чтобы те реально урегулировали ситуацию. Наблюдательная миссия катается, фиксирует нарушения, докладывает о них, но все остается, как и было.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для "Главреда"

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Донбасс перемирие Россия обстрелы ОБСЕ Трехсторонняя контактная группа режим прекращение огня Николай Маломуж
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