Бессрочное перемирие на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ

С полуночи понедельника, 5 марта, на Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие. Об этом договорилась трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Такое заявление распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в группе Мартина Сайдика, пишет 112 Украина.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на Востоке Украины", — отмечается в заявлении.

Украинская сторона настаивает на выполнении ранее достигнутых в рамках Минского процесса договоренностей, в частности о соблюдении линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года; создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы; демилитаризации Кальмиусского, Новоазовского, Саханки, Кумачового.

Между тем, как сообщили штабе АТО с начала суток боевики несколько раз уже нарушили договоренности.

В штабе АТО в Facebook также сообщили, что за прошедшие сутки, 4 марта, в зоне проведения боевых действий на Донбассе боевики семь раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, никто из украинских военных не пострадал.

Так, на Луганском направлении враг вел огонь из 120-миллиметровых минометов по украинским позициям вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82 мм, гранатометов и зенитной установки - по защитникам Счастья.

На донецком направлении основная огневая активность противника зафиксирована на Приазовье, где боевики применили 120-миллиметровые минометы неподалеку от Павлополя и Широкино.

Также возле Павлополя враг стрелял из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, семь мин разорвались вблизи опорных пунктов ВСУ в пригороде Марьинки.

Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили о готовности к "абсолютному перемирию"