Боевики передали украинцам тело военного ВСУ – штаб

Речь о военнослужащем, пропавшем в зоне АТО 8 апреля.

Боевики передали ВСУ тело украинского воина. Facebook.com

Боевики передали украинской стороне тело погибшего военного ВСУ. Парень исчез в зоне боевых действий на Донбассе 8 апреля.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"Силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы", – отмечается в сообщении.

После проведения этих мероприятий, а также оформление соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения, заверили военные.

Ранее волонтер рассказал о новых потерях боевиков на Светлодарской дуге. Сепаратисты собрались организовать новую позицию в районе высоты 308.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, как под Попасной бойцы ВСУ взяли под контроль село.