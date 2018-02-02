Под Попасной бойцы ВСУ "тихо и спокойно" взяли под контроль село — волонтер

В Луганской области бойцы Вооруженных Сил Украины "тихо и спокойно" взяли под контроль село Катериновка (находится под Попасной, было в "серой зоне").

Наши воины не нарушили Минские соглашения, говорится на странице волонтера Юрия Мысягина в Facebook.

"Жители поселка снова вернулись в Украину. Никаких нарушений. По Минским договоренностям — это все наше", — отметил активист.

Ранее сообщалось, что в Луганской области воины ВСУ взяли под контроль село Новоалександровка, которое два года находилось в "серой зоне". Узнать больше об инциденте можно здесь.