Боевиков на Донбассе подловили на фейках о нарушениях ВСУ "рождественского перемирия"

ВСУ в зоне проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей безусловно соблюдают Минские договоренности.

Боевики распространяют фейки о ВСУ Фейсбук 93 ОМБР

На Донбассе боевики распространяют лживую информацию о нарушениях подразделениями Вооруженных сил Украины договоренностей об установлении режима прекращения огня на время праздников.

Об этом говорится в сообщении Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что с первых минут установленного режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников информационными интернет-ресурсами, подконтрольными боевикам ОРДО/ОРЛО, начала распространяться информация о якобы ведении огня подразделениями Вооруженных Сил Украины в АТО в направлении временно не подконтрольных правительству Украины территорий", — отмечается в сообщении.

Так, на одном из каналов фейковых новостей террористов в месседжере Телеграмм отмечается, что "подразделения украинской армии, начиная с 00.00 часов 23 декабря 2017 года, совершили обстрел района населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и АГС, а в районе населенных пунктов Горловка и Гальмовский — минометы различных калибров".

Украинская сторона СЦКК связывает такую показательную "фейковую" активность террористов ОРДО/ОРЛО относительно несуществующих обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины исключительно с неприкрытым желанием обвинить подразделения украинской армии в зоне АТО в неспособности соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима тишины.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения ВСУ в зоне проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей безусловно соблюдают Минские договоренности и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины.

Напомним, в зоне АТО с полуночи 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное перемирие. О нем стороны договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря. Тогда же стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям.