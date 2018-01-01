Богомолец готовит коллективное требование запретить МОЗ легализовать наркотики

В Украине по разным оценкам насчитывается от 1 до 1,5 млн наркозависимых, отметила депутат.

В Верховной Раде готовится коллективное обращение против легализации наркотиков Министерством здравоохранения Украины. Об этом на своей странице в Facebook рассказала народный депутат, глава профильного парламентского комитета Ольга Богомолец.

"Сегодня в Верховной Раде я начала сбор подписей в депутатских фракциях и группах под коллективным обращением народных депутатов к премьер-министру Владимиру Гройсману. Просьба одна: не допустить внесения изменений в приказ МЗ №188, которые увеличивают допустимые нормы хранения тяжелых наркотиков в 50-60 раз. По моему убеждению, подобные попытки руководства МЗ - первый шаг к легализации наркотиков в Украине, что будет иметь катастрофические последствия для генофонда нации и общественной безопасности ", - отметила парламентарка.

По словам Богомолец, уже несколько дней сторонники легализации наркотиков в информационном пространстве осуществляют на нее "очередное информационное давление" с тем, чтобы она отказалась от дальнейшей борьбы против подобных инициатив.

"Хочу напомнить им, что в структуре преступлений, связанных с оборотом наркотиков, хранение составляет лишь 5%. Преступления, связанные с кражами и грабежей для получения денег на наркотики - 20%, и 75% - это другие преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения или вследствие психических расстройств, вызванных их потреблением - убийства, ДТП, тяжелые телесные повреждения и другие. Так же, как и 75% преступлений сегодня совершаются под воздействием алкоголя", - подчеркнула председатель Комитета Совета по вопросам здравоохранения.

Она убеждена, что легализация наркотиков приведет к значительному ухудшению ситуации в стране, в частности увеличение случаев ДТП.

"Опыт тех штатов США, где легализовали марихуану, свидетельствует о росте случаев ДТП с участием водителей под воздействием наркотиков. Такие же последствия происходят и в Европе. Кроме того, если формирование личности в раннем возрасте происходит под воздействием наркотиков - это становится опасным как для ее социализации, так и для окружающих в будущем", - считает Богомолец.

Также она напомнила, что люди очень часто совершают переход из легких наркотиков на тяжелые.

"По моему убеждению, побороть распространение наркомании невозможно, не борясь с ней снизу, на первичном звене. Ведь в основе наркопирамиды стоят как раз потребители, которые подпитывают наркомафию деньгами, и розничные распространители - молодые наркоманы, которые распространяют наркотики среди знакомых. Именно они и вовлекают все новые и новые жертвы в свой ад", - написала нардеп.

Богомолец подчеркивает, что увеличение допустимых норм хранения наркотиков до размеров мелкого группы "непременно приведет к тому, что целые партии наркотиков для нескольких доз начнут переносить вполне легально и распространять их среди молодежи еще более активно".

"Это приведет к увеличению количества наркоманов, росту преступности, дальнейшему уничтожению генофонда нации, и без того подорванного алкоголем и табаком, за ограничение потребления которых я также активно выступаю", - заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Депутат считает, что вопрос легализации использования марихуаны в медицинских целях под наблюдением врачей может быть рассмотрен.

"Но Минздрав не ограничился коноплей - он предлагает увеличить нормы хранения тяжелых наркотиков!" - подчеркивает она.

Богомолец рассказала, что в Украине по разным оценкам насчитывается от 1 до 1,5 млн наркозависимых, из них инъекционных, по данным ВОЗ, - около 300 тысяч. "Каждый год количество наркоманов увеличивается на 8-10%. И если МОЗ внесет изменения в свой приказ, через несколько лет количество наркоманов может удвоиться. К чему нас ведут эти горе-реформаторы? " - отмечает депутат.

Она также акцентировала: самое ужасное, что главным лоббистом наркомафии, сознательно или бессознательно, в Украине выступает Министерство здравоохранения.

"Неужели легализация хранения немалых доз наркотиков способствует улучшению здоровья населения? Большинство украинцев выступает категорически против легализации наркотиков. Позицию депутатов мы узнаем уже в ближайшее время в зависимости от того, кто подпишет подготовленное мной обращение к премьер-министру. Я очень надеюсь, что количество наркофилов в Верховной Раде еще не столь велика, и мы сможем собрать достаточное количество подписей, чтобы не допустить реализации преступной инициативы Минздрава", - подытожила Ольга Богомолец.