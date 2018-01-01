"Большой советский миф". Супрун "сорвала покровы" с вегето-сосудистой дистонии

И.о. главы написала "просветительский" поста на своей странице в социальной сети Facebook.

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В практике международной медицины не существует болезни "вегетососудистая дистония".

Такое сообщение и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично, как следствие другой болезни которую нужно лечить. И выявить ее невозможно, просто поставив диагноз ВСД", – написала она.

По мнению Супрун такой диагноз является большим советским мифом, родившимся при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины. По ее словам, симптомы, при которых врачи привыкли "ставить" ВСД, обычно свидетельствуют о нескольких различных болезнях, которые нужно обнаружить после нескольких фундаментальных исследований.

"Перечень дополнительных методов обследования должен включать общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, иногда - суточный мониторинг ЭКГ или ЭхоКГ, при необходимости УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки, в некоторых случаях МРТ головного мозга, консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога , невролога, а если объективно нет оснований считать пациента больным, а он продолжает жаловаться - стоит направить его на прием к психологу или психиатру", - подытожила Супрун.

Напомним, ранее сообщалось о том, что и.о. главы Минздрава разрешила украинцам мочить пробу Манту.