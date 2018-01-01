Бразилия отказалась от "ДНРовца" Лусварги

По словам адвоката, он неоднократно обращался к консулу, но безрезультатно.

Рафаэль Лусварги мог бы уже быть дома, но его не хотят видеть на родине УНИАН

Посольство Бразилии в Украине отказалось выдавать документы для возвращения на родину бразильцу Рафаэлю Лусварги , которого обвиняют в пособничестве боевикам "ДНР".

"Посольство Бразилии, отказалось выдавать Рафаэлю документы на возвращение, предоставлять помощь в возврате домой и просто поддерживать его. Многократные мои обращения к Консулу посольства Бразилии о необходимости возвратить Рафаэля домой и предупреждения о незавидной в будущем судьбе добровольца, в случае проявления пассивности, услышаны не были", - написал в Facebook адвокат подозреваемого Валентин Рыбин.

По словам адвоката, украинские власти также обманули бразильца и не вернули ему документы, по которым он мог ранее выехать в страну своего гражданства.

Защитник заверяет, что Лусварги не скрывался и националистам из С14 не составило труда его найти. Рыбин утверждает, что его подзащитный был "с заломанными руками проведен в приемную СБУ, а перед этим поставлен на колени, унижен, подвержен насилию".

Окончательно судьбу Лусварги, сообщает адвокат, решит 7 мая Павлоградский суд Днепропетровской области.

Напомним, участники националистической общественной организации С14 и партии "Национальный корпус" задержали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее получил срок за участие в военных действиях на стороне террористической группировки "ДНР".

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